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    Четверо турецких военнослужащих стали шехидами, еще четверо ранены

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ В результате взрыва самодельной бомбы в Африне погибли трое турецких военнослужащих, трое получили ранения.

    Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, информацию о понесенных потерях распространил Генштаб ВС Турции. Взрывное устройство сработало при очистке территории от мин.

    Помимо этого, в ходе антитеррористической операции против РПК в Битлисе погиб один турецкий военнослужащий, еще один пострадал. Пострадавший был госпитализирован.

    Напомним, что турецкая армия вместе со Свободной армией Сирии с 20 января этого года проводит в Африне антитеррористическую операцию "Оливковая ветвь", в результате которой Африн был очищен от террористических группировок.

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