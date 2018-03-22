Четверо турецких военнослужащих стали шехидами, еще четверо ранены

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ В результате взрыва самодельной бомбы в Африне погибли трое турецких военнослужащих, трое получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, информацию о понесенных потерях распространил Генштаб ВС Турции. Взрывное устройство сработало при очистке территории от мин.

Помимо этого, в ходе антитеррористической операции против РПК в Битлисе погиб один турецкий военнослужащий, еще один пострадал. Пострадавший был госпитализирован.

Напомним, что турецкая армия вместе со Свободной армией Сирии с 20 января этого года проводит в Африне антитеррористическую операцию "Оливковая ветвь", в результате которой Африн был очищен от террористических группировок.