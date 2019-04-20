​Четверо турецких военных погибли при перестрелке с членами РПК

Четверо турецких военных погибли и еще шестеро получили ранения в ходе столкновения с членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на границе с Ираком, как передает Report со ссылкой на РИА Новости говорится в сообщении минобороны страны.

"В ходе контртеррористических операций, продолжающихся на границе с Ираком, вчера произошла перестрелка с террористами. В результате погибли четверо наших военных, еще шестеро пострадали. Двое из погибших военных скончались в больнице, несмотря на усилия врачей. По террористам был открыт прицельный огонь при поддержке ВВС и сухопутных подразделений. Операция в регионе продолжается", - говорится в сообщении.