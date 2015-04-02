​Четверо россиян задержаны в Турции за попытку пробраться в Сирию

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Турецкие власти задержали четырех граждан России, которые пытались незаконно проникнуть в Сирию. Как отмечает Report со ссылкой на İnterfax, по информации офиса губернатора приграничной провинции Газиантеп, россияне находятся под стражей. Представитель губернатора не уточнил, когда именно произошло задержание.

По его словам, граждане России пытались проникнуть в конфликтные районы Сирии и будут депортированы.

Накануне сообщалось о задержании девяти британских подданных, пытавшихся пересечь границу с Сирией.