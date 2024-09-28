Четверо пострадавших после взрыва на АЗС в Махачкале остаются в больницах

Четыре человека, пострадавших в результате взрыва на АЗС в России в городе Махачкале, остаются в больницах.

Четыре человека, пострадавших в результате взрыва на АЗС в России в городе Махачкале, остаются в больницах.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в больницах остаются четверо пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале, один из них - в тяжелом состоянии, состояние троих оценивается как средней степени тяжести. Всем им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме". - отметил он.

Отметим что в результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы погибли 12 человек.