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Черногория передаст Украине дополнительную военную помощь

Черногория передаст Украине дополнительную военную помощь Правительство Черногории по инициативе Минобороны страны поддержало передачу Украине дополнительной военной помощи.
В регионе
10 июня 2022 г. 14:11
Черногория передаст Украине дополнительную военную помощь

Правительство Черногории по инициативе Минобороны страны поддержало передачу Украине дополнительной военной помощи.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила телерадиокомпания RTCG.

"Военная и гуманитарная помощь, которую предоставила Черногория, является доказательством бескорыстной поддержки украинского народа и непрерывной преданности совместным действиям против недемократических принципов", - заявили в Минобороны.

Также было отмечено, что в ближайший период будут определены направления сотрудничества с украинской стороной и партнерами для предоставления необходимой финансовой, гуманитарной и военной поддержки.

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