Черногория передаст Украине дополнительную военную помощь

Правительство Черногории по инициативе Минобороны страны поддержало передачу Украине дополнительной военной помощи.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила телерадиокомпания RTCG.
"Военная и гуманитарная помощь, которую предоставила Черногория, является доказательством бескорыстной поддержки украинского народа и непрерывной преданности совместным действиям против недемократических принципов", - заявили в Минобороны.
Также было отмечено, что в ближайший период будут определены направления сотрудничества с украинской стороной и партнерами для предоставления необходимой финансовой, гуманитарной и военной поддержки.