Черногория передаст Украине дополнительную военную помощь

Правительство Черногории по инициативе Минобороны страны поддержало передачу Украине дополнительной военной помощи.

Правительство Черногории по инициативе Минобороны страны поддержало передачу Украине дополнительной военной помощи.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила телерадиокомпания RTCG.

"Военная и гуманитарная помощь, которую предоставила Черногория, является доказательством бескорыстной поддержки украинского народа и непрерывной преданности совместным действиям против недемократических принципов", - заявили в Минобороны.

Также было отмечено, что в ближайший период будут определены направления сотрудничества с украинской стороной и партнерами для предоставления необходимой финансовой, гуманитарной и военной поддержки.