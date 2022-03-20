Чехия выдала визы более 200 тыс беженцам из Украины

Специальные визы, разрешающие пребывание в Чехии, получили уже более чем 200 тысяч беженцев из Украины.

Специальные визы, разрешающие пребывание в Чехии, получили уже более чем 200 тысяч беженцев из Украины.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило сегодня МВД республики на своем сайте.

"С начала военных действий на Украине специальные визы для пребывания в республике получили 200 852 беженца из Украины. Из них уже прошли регистрацию в полиции по делам иностранцев 107,8 тысячи человек, в частности, в субботу – 2139 человек", - говорится в сообщении.

В целом на территории Чехии, по данным местных СМИ, находятся в настоящее время около 300 тысяч беженцев из Украины.