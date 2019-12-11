Чехия удовлетворила ходатайство об экстрадиции Нарека Саргсяна

Компетентные органы Чехии приняли решение удовлетворить ходатайство Генпрокуратуры Армении о передаче правоохранительным органам Армении племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна Нарека Саргсяна, для осуществления уголовного преследования.

Как передает Report, об этом сообщил советник генерального прокурора Гор Абрамян.

«Учитывая широкий общественный интерес, сообщаем, что компетентные органы Чешской Республики приняли решение удовлетворить ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Армения о передаче правоохранительным органам Республики Армения с целью уголовного преследования находящегося в розыске Нарека Саргсяна. В связи с этим Генпрокуратура РА поручила полиции организовать перевод Нарека Саргсяна», - отметил он.