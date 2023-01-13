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Чавушоглу: В ходе визита в США будут обсуждаться вопросы, касающиеся двусторонних отношений

Чавушоглу: В ходе визита в США будут обсуждаться вопросы, касающиеся двусторонних отношений "В ходе визита в США будут обсуждаться не только вопросы относительно F-16 и F-35, но и вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений".
В регионе
13 января 2023 г. 20:37
Чавушоглу: В ходе визита в США будут обсуждаться вопросы, касающиеся двусторонних отношений
Мевлют Чавушоглу

"В ходе визита в США будут обсуждаться не только вопросы относительно F-16 и F-35, но и вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анкаре на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра Италии, министром иностранных дел Антонио Таяни.

Мевлют Чавушоглу сказал, что в рамках визита в США будут также обсуждаться вопросы, касающиеся поддержки Соединенными Штатами террористов в Сирии.

Визит Чавушоглу в США запланирован на 17 января.

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Версия на английском языке Cavusoglu: During our visit to US, all issues related to bilateral relations to be discussed
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: “ABŞ-a səfərimizdə ikitərəfli əlaqələrimizlə bağlı bütün məsələlər müakirə olunacaq”

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