Чавушоглу: В ходе визита в США будут обсуждаться вопросы, касающиеся двусторонних отношений

"В ходе визита в США будут обсуждаться не только вопросы относительно F-16 и F-35, но и вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений".

"В ходе визита в США будут обсуждаться не только вопросы относительно F-16 и F-35, но и вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анкаре на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра Италии, министром иностранных дел Антонио Таяни.

Мевлют Чавушоглу сказал, что в рамках визита в США будут также обсуждаться вопросы, касающиеся поддержки Соединенными Штатами террористов в Сирии.

Визит Чавушоглу в США запланирован на 17 января.