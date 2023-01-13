Чавушоглу: Мы делаем все возможное для завершения войны в Украине и снижения напряженности в Сирии

"Мы делаем все возможное для завершения войны в Украине и снижения напряженности в Сирии".
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анкаре на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра Италии, министром иностранных дел Антонио Таяни.
По его словам, напряженность в Сирии все еще остается: "Мы делаем все возможное для завершения войны в Украине и снижения напряженности в Сирии".
Министр подчеркнул, что Турция в настоящее время стремится к продолжению дипломатических переговоров между Украиной и Россией.
M.Чавушоглу также отметил, что предпринимаются шаги по нормализации турецко-египетских отношений.