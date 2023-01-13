О нас

Чавушоглу: Мы делаем все возможное для завершения войны в Украине и снижения напряженности в Сирии

Чавушоглу: Мы делаем все возможное для завершения войны в Украине и снижения напряженности в Сирии "Мы делаем все возможное для завершения войны в Украине и снижения напряженности в Сирии".
В регионе
13 января 2023 г. 18:45
Чавушоглу: Мы делаем все возможное для завершения войны в Украине и снижения напряженности в Сирии

"Мы делаем все возможное для завершения войны в Украине и снижения напряженности в Сирии".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анкаре на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра Италии, министром иностранных дел Антонио Таяни.

По его словам, напряженность в Сирии все еще остается: "Мы делаем все возможное для завершения войны в Украине и снижения напряженности в Сирии".

Министр подчеркнул, что Турция в настоящее время стремится к продолжению дипломатических переговоров между Украиной и Россией.

M.Чавушоглу также отметил, что предпринимаются шаги по нормализации турецко-египетских отношений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Cavusoglu: Turkiye doing everything possible to end war in Ukraine, Syria
Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: "Ukrayna və Suriyadakı müharibənin bitməsi üçün əlimizdən gələni edirik"

Другие новости из категории

Израиль передаст Украине технологии оповещения
Израиль передаст Украине технологии оповещения
13 января 2023 г. 18:07
В Армении отложили процесс лишения мандата 22 оппозиционных депутатов
В Армении отложили процесс лишения мандата 22 оппозиционных депутатов
13 января 2023 г. 17:44
Президенты Германии и Армении обсудили ситуацию в регионе
Президенты Германии и Армении обсудили ситуацию в регионе
13 января 2023 г. 17:30
ВВС Турции передан первый многоцелевой вертолет
ВВС Турции передан первый многоцелевой вертолет
13 января 2023 г. 17:04
В Ереване проводится обыск в квартире главы Верховного органа Дашнакцутюн
В Ереване проводится обыск в квартире главы Верховного органа "Дашнакцутюн"
13 января 2023 г. 16:18
Резников: Украина де-факто стала членом НАТО
Резников: Украина де-факто стала членом НАТО
13 января 2023 г. 16:00
Глава Нацсобрания Франции: Мы не признаем независимость Карабаха
Глава Нацсобрания Франции: Мы не признаем независимость Карабаха
13 января 2023 г. 15:37
Спикер парламента Армении упрекнул ОДКБ в бездействии
Спикер парламента Армении упрекнул ОДКБ в бездействии
13 января 2023 г. 13:50
Эксперт: Турция сыграла важную роль в уменьшении последствий войны в Украине
Эксперт: Турция сыграла важную роль в уменьшении последствий войны в Украине
13 января 2023 г. 13:30
Армения хочет закупить у Индии системы ЗРК MRSAM
Армения хочет закупить у Индии системы ЗРК MRSAM
13 января 2023 г. 13:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi