​Чавушоглу: "У Турции нет принципиальных проблем с Россией и Евросоюзом"

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ У Анкары нет принципиальных проблем с Москвой и Брюсселем, в развитии отношений Турции с Россией и Евросоюзом нет противоречий. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом м заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"С одной стороны ЕС, с другой — Россия. Мы можем продолжать путь вместе с ними. Это не противоречие, не альтернатива и даже не конкуренция. Потому что мы действуем в соответствии с нашими интересами. У Турции нет принципиальных проблем ни с ЕС, ни с Россией", — заявил Чавушоглу, выступая перед активистами правящей Партии справедливости и развития в городе Коркутели провинции Анталья.

По его словам, в последние дни во внешней политике Турции наблюдается заметная активность, благодаря чему удалось нормализовать отношения с Израилем и Россией: "Мы отправились в Брюссель, открыли новую главу (в досье по приему Турции в ЕС) и провели важную встречу относительно отмены виз. Затем посетили Россию, где встретились с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Состоялась очень полезная встреча".

После этого предстоит встреча министров и чиновников. "Наш президент встретится с Путиным. Очерчена дорожная карта", — добавил министр.