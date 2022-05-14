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Чавушоглу: Турецкий народ выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Чавушоглу: Турецкий народ выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Финляндию и Швецию в открытой поддержке РКК, которую Анкара считает террористической организацией.
В регионе
14 мая 2022 г. 22:03
Чавушоглу: Турецкий народ выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Финляндию и Швецию в открытой поддержке РКК, которую Анкара считает террористической организацией.

Как передает Report, об этом он заявил в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса в Берлине.

"Турция с самого начала поддерживала политику открытых дверей НАТО. Даже когда некоторые члены альянса выступали против вступления в организацию некоторых государств в нашем регионе и на западе Балкан, мы поддерживали это. НАТО - это не союз и не международная организация, это альянс, в котором речь идет не только о безопасности, но и о солидарности. Эти две страны (Финляндия и Швеция – ред.) открыто поддерживают и контактируют с террористическими организациями, которые каждый день атакуют наших солдат. Только вчера мы потеряли одного военного", - сказал глава МИД.

Турецкий народ выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО и просит руководство своей страны заблокировать этот процесс, подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: "Finlandiya və İsveç PKK-nı dəstəkləyir, bu qəbuledilməzdir"

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