Чавушоглу: Турция может отказаться от покупки у Москвы С-400

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Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Анкара может отказаться от покупки у Москвы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, если не будет достигнуто соглашение об их совместном производстве.

Как передает Report, об этом в интервью газете Akşam заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Турция пока не получала никакого официального отказа по этой теме.

"Путин (президент России - ред.) сам нам сказал, что мы можем предпринимать шаги для совместного производства. Поэтому технологии будут актуальными. Но если Россия к этому относится отрицательно, то мы можем заключить соглашение с другой страной", - заявил М. Чавушоглу.

Министр отметил, что Анкаре необходима срочная покупка С-400, так как в них есть потребность для защиты воздушного пространства страны.

"Однако, если настроенные против России страны не хотят, чтобы Турция покупала у нее С-400, то они должны предоставить нам свой вариант", - подчеркнул глава МИД.