Чавушоглу: Следующая встреча в рамках платформы 3+3 состоится в Анкаре

"Следующая встреча по Карабаху на платформе 3+3 состоится в Анкаре".

"Следующая встреча по Карабаху на платформе 3+3 состоится в Анкаре".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, после экстренного заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Исламабаде.

Министр сообщил, что грузинская сторона также может принять участие в следующей встрече.

Чавушоглу рассказал и о своей сегодняшней встрече со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым:

"Мы обсудили развитие стратегических отношений с братским Азербайджаном. Поговорили об итогах первой встречи в Москве в формате сотрудничества 3+3".

Напомним, что 10 декабря в Москве прошла первая встреча региональной платформы "3+3" с участием Азербайджана, Турции, Ирана, Армении и России.