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Чавушоглу: Следующая встреча в рамках платформы 3+3 состоится в Анкаре

Чавушоглу: Следующая встреча в рамках платформы 3+3 состоится в Анкаре "Следующая встреча по Карабаху на платформе 3+3 состоится в Анкаре".
В регионе
19 декабря 2021 г. 15:55
Чавушоглу: Следующая встреча в рамках платформы 3+3 состоится в Анкаре
Мевлют Чавушоглу

"Следующая встреча по Карабаху на платформе 3+3 состоится в Анкаре".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, после экстренного заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Исламабаде.

Министр сообщил, что грузинская сторона также может принять участие в следующей встрече.

Чавушоглу рассказал и о своей сегодняшней встрече со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым:

"Мы обсудили развитие стратегических отношений с братским Азербайджаном. Поговорили об итогах первой встречи в Москве в формате сотрудничества 3+3".

Напомним, что 10 декабря в Москве прошла первая встреча региональной платформы "3+3" с участием Азербайджана, Турции, Ирана, Армении и России.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: “3+3 platforması çərçivəsində növbəti görüş Ankarada keçiriləcək”

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