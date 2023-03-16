Чавушоглу: Сила тюркоязычных государств - в единстве!

Организация тюркских государств (ОТГ) была общей мечтой тюркоязычных государств, и она воплотилась в жизнь.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, открывая в четверг заседание Совета глав МИД ОТГ в Анкаре.
По его словам, Турция выступает за укрепление единства и сотрудничества в Тюркском мире.
Он поблагодарил Азербайджан за инициирование внеочередного саммита ОТГ, а также действующего председателя организации - Узбекистан за передачу Турции права на проведение саммита лидеров организации.
"Турция сегодня переживает большое горе. Мы знаем, что скорбь нашего народа разделяют другие страны, в том числе на пространстве ОТГ. Наши друзья не только выразили соболезнования Турции, но и проявили солидарность, поддержав в трудную минуту. В зону бедствия были оперативно направлены бригады спасателей, развернуты полевые госпитали. Поддержка, оказанная Турции, вновь доказала, что наша сила - в единстве!", - сказал Чавушоглу.
Он выразил уверенность в том, что «единство тюркоязычных государств позволит государствам управлять историческими процессами, а не плыть по течению геополитических событий».
Министр призвал к активизации консультаций и на уровне внешнеполитических ведомств ОТГ.
Заседание СМИД ОТГ предваряет саммит лидеров организации, который пройдет сегодня в турецкой столице.
Саммит на тему "Управление стихийными бедствиями и гуманитарная помощь" инициирован на фоне последствий разрушительных февральских землетрясений в Турции.
Участники мероприятия почтили минутой молчания память десятков тысяч жертв землетрясений на юге и юго-востоке Турции.
Совет сотрудничества тюркоязычных государств был создан в 2009 году. В ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле организация получила название Организация тюркских государств.
В состав ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркменистан и Венгрия.