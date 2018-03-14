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    Чавушоглу: Россия - один из важнейших партнеров Турции в политической сфере

    МИД Турции: Президенты обеих стран самым твердым образом заявили о стабильном развитии двусторонних отношений

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Наша приоритетная задача - стабильное развитие двусторонних отношений между Россией и Турцией.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на брифинге по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

    "Россия в экономической, общественно-политической сферах - один из важнейших наших партнеров. Наша приоритетная задача - стабильное развитие двусторонних отношений ", - заявил М.Чавушоглу.

    Он указал, что президенты обеих стран самым твердым образом заявили об этом.

    "Сложившийся между президентами регулярный и искренний диалог позволяет наметить путь для дальнейшего продвижения", - подчеркнул министр.

    По его словам, стороны также обсудили перечень документов, которые планируются к подписанию в ходе данного заседания. 

    "Мы желаем укрепить нормативно-правовую базу наших отношений", - добавил М.Чавушоглу.

    Он указал, что вслед за российским культурным центром в Анкаре сегодня в Москве начал свою работу турецкий культурный центр имени Юнуса Эмре.

    Коснувшись темы борьбы с терроризмом, министр отметил, что сотрудничество в этом направлении также является существенным вопросом для наших стран.

    "Нам необходимо продолжать наше сотрудничество по вопросу противодействия терроризму, который представляет собой угрозу нашим странам", - сказал М.Чавушоглу.

    По его словам, сотрудничество России, Ирана и Турции достаточно эффективно в данном направлении в контексте сирийского вопроса.

    "Есть такие террористические структуры, как YPG, "Джебхат ан-Нусра", с которыми необходимо совместно бороться и прилагать усилия по укреплению доверия", - заявил турецкий министр.

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