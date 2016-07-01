​Чавушоглу: Россия и Турция имеют возможность довести товарооборот до 100 млрд. долларов

Баку. 1 Июля. REPORT.AZ/ РФ и Турция имеют возможность довести товарооборот до 100 млрд. долларов.

Как передает Report, об этом говорится в статье главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу опубликованной в газете "Коммерсант".

"С 1990-х годов турецко-российские отношения вступили в фазу стремительного развития, локомотивом которого стали энергетика, экономика и торговля. Объем двусторонней торговли, в начале 2000-х не достигавший и 5 млрд. долларов, был выведен до уровня 40 млрд. долларов. Значительную долю оборота составляют энергоносители, импортируемые из России в Турцию. У нас есть все возможности и необходимый потенциал, чтобы совместными усилиями довести эту цифру до 100 миллиардов, поскольку экономики наших стран взаимодополняемы", — полагает глава турецкого МИД.

По словам министра, большое значение для Анкары и Москвы имеет сотрудничество в строительном и туристическом секторах, а также взаимные инвестиции, объем которых (как с турецкой, так и с российской стороны) превышает 10 млрд. долларов.