Чавушоглу: Президенты России и Турции примут участие в закладке фундамента АЭС "Аккую"

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган примут участие в закладке фундамента атомной электростанции "Аккую"" .

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО МИД России.

"В начале апреля состоится закладка фундамента первой АЭС в Турции "Аккую", где будут присутствовать два президента (России и Турции - ред.)", - заявил М.Чавушоглу.

По его словам, закладка фундамента состоится в рамках Совета высшего сотрудничества, который пройдет 3-4 апреля.

Министр добавил, что российско-турецкие отношения динамично развиваются.

Отметим, что АЭС "Аккую" сооружается по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 МВт. Стоимость проекта оценивается в 20 млрд долларов США.

АЭС будет строиться в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Срок завершения работ - 2021 год.