Чавушоглу: Необходимо обеспечить устойчивый мир в регионе

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "Необходимо обеспечить устойчивый мир в регионе". Как сообщает Report, c таким заявлением выступил сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, обращаясь в депутатам в рамках пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.

Выступая, глава МИД Турции отметил, что существующие конфликты, такие как нагорно-карабахский, приднестровский, конфликт в Абхазии и Южной Осетии, на Балканах угрожают стабильности всего региона.

М. Чавушоглу отметил важную роль ПАСЕ, подчеркнув, что Ассамблея является площадкой для принятия общих решений.