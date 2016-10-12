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    Чавушоглу: Необходимо обеспечить устойчивый мир в регионе

    Глава МИД Турции выступил на пленарной сессии ПАСЕ

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "Необходимо обеспечить устойчивый мир в регионе". Как сообщает Report, c таким заявлением выступил сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, обращаясь в депутатам в рамках пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.

    Выступая, глава МИД Турции отметил, что существующие конфликты, такие как нагорно-карабахский, приднестровский, конфликт в Абхазии и Южной Осетии, на Балканах угрожают стабильности всего региона.

    М. Чавушоглу отметил важную роль ПАСЕ, подчеркнув, что Ассамблея является площадкой для принятия общих решений. 

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