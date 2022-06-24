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Чавушоглу: Мы поддерживали Азербайджан и будем поддерживать дальше

Чавушоглу: Мы поддерживали Азербайджан и будем поддерживать дальше "Мы поддерживали Азербайджан и будем продолжать это делать".
В регионе
24 июня 2022 г. 23:52
Чавушоглу: Мы поддерживали Азербайджан и будем поддерживать дальше

"Мы поддерживали Азербайджан и будем продолжать это делать".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы повсюду, в Сирии, Ираке и Ливии, чтобы защищать свои интересы и безопасность. Но прежде всего мы за мир и спокойствие", - сказал он.

"Политика "подождать и посмотреть" больше не существует. Нет застенчивой Турции. Мы должны быть сильными, чтобы устранить угрозу для страны и установить мир. "Наша оборонная промышленность, наша героическая армия и народ являются самыми большими столпами нашей дипломатии", - подчеркнул Чавушоглу.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: “Azərbaycanı dəstəklədik, yanında olduq, bundan sonra da dəstəkləyəcəyik”

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