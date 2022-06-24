Чавушоглу: Мы поддерживали Азербайджан и будем поддерживать дальше

"Мы поддерживали Азербайджан и будем продолжать это делать".
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы повсюду, в Сирии, Ираке и Ливии, чтобы защищать свои интересы и безопасность. Но прежде всего мы за мир и спокойствие", - сказал он.
"Политика "подождать и посмотреть" больше не существует. Нет застенчивой Турции. Мы должны быть сильными, чтобы устранить угрозу для страны и установить мир. "Наша оборонная промышленность, наша героическая армия и народ являются самыми большими столпами нашей дипломатии", - подчеркнул Чавушоглу.