Чавушоглу: Мы поддерживали Азербайджан и будем поддерживать дальше

"Мы поддерживали Азербайджан и будем продолжать это делать".

"Мы поддерживали Азербайджан и будем продолжать это делать".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы повсюду, в Сирии, Ираке и Ливии, чтобы защищать свои интересы и безопасность. Но прежде всего мы за мир и спокойствие", - сказал он.

"Политика "подождать и посмотреть" больше не существует. Нет застенчивой Турции. Мы должны быть сильными, чтобы устранить угрозу для страны и установить мир. "Наша оборонная промышленность, наша героическая армия и народ являются самыми большими столпами нашей дипломатии", - подчеркнул Чавушоглу.