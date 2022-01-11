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Чавушоглу: Мы поддерживаем Казахстан в такое трудное время

Чавушоглу: Мы поддерживаем Казахстан в такое трудное время «Как тюркский мир, мы поддерживаем Казахстан в такое трудное время. Как Турция, мы поддерживаем контакт с официальными лицами Казахстана с самого начала процесса».
В регионе
11 января 2022 г. 12:44
Чавушоглу: Мы поддерживаем Казахстан в такое трудное время

"Как тюркский мир, мы поддерживаем Казахстан в такое трудное время. Как Турция, мы поддерживаем контакт с официальными лицами Казахстана с самого начала процесса".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на внеочередном заседании министров иностранных дел Организации тюркских государств.

Участники заседания почтили минутой молчания память погибших в ходе беспорядков в Казахстане.

По его словам, стабильность и безопасность в Казахстане важна не только для тюркоязычных государств, но и для мира в целом. Казахстан обладает всеми возможностями и опытом для преодоления текущих вызовов.

Он подчеркнул, что за событиями внимательно следили президент Реджеп Тайип Эрдоган, а также лидеры государств-членов ОТГ. "Сегодня мы рады, что ситуация находится под контролем",- отметил он.

"Мы удовлетворены стабилизацией ситуации в Казахстане. Наша страна готова к посильной поддержке братского Казахстана. Тюркоязычные государства должны быть едины для решения проблем. Организация тюркских государств – лучшая площадка для развития и повышения благосостояния наших стран", - сказал турецкий министр.

Чавушоглу добавил, что "этот кризис не повредит суверенитету, целостности, стабильности и сбалансированной внешней политике Казахстана", отметив, что Турция всегда готова оказать поддержку Казахстану.

Глава МИД Турции сравнил тюркский мир с организмом: "Точно также, как при травме болит все тело, так и события в Казахстане, вызвали большую печаль в Турции".

Глава МИД Турции сообщил, что по итогам сегодняшнего заседания будет принято совместное заявление, которое отражает солидарность тюркских государств с Казахстаном.

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Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: "Türk dünyası olaraq Qazaxıstanın yanındayıq"

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