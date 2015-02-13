Чавушоглу: Мы не видим необходимости в санкциях против России

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушоглу заявил, что официальная Анкара не поддерживает политику санкций западных государств в отношении России.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, напомнив, что Анкара не поддерживала введение санкций в адрес РФ, глава турецкой дипломатии подчеркнул, что его страна не брала на себя никаких обязательств в данном вопросе.

"Мы не видим необходимости в санкциях против России. Турция сама принимает свои решения", - сказал М. Чавушоглу, указав при этом, что Анкара весьма обеспокоена событиями в Украине.