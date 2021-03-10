Чавушоглу: Мы готовы сотрудничать по разработке месторождений на Каспии

"Имеется возможность для всестороннего сотрудничества"

"Турецкие компании готовы сотрудничать в разработке нефтегазовых месторождений в Каспийском море. Мы оповестили партнеров о нашем намерении".

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя соглашение между Туркменистаном и Азербайджаном о совместной разведке и разработке углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море.

"Одним из вопросов является доставка нефти и газа в Турцию посредством действующих трубопроводов. Имеется возможность для всестороннего сотрудничества", - подчеркнул глава МИД Турции.