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Чавушоглу: Мы готовы сотрудничать по разработке месторождений на Каспии

Чавушоглу: Мы готовы сотрудничать по разработке месторождений на Каспии "Имеется возможность для всестороннего сотрудничества"
В регионе
10 марта 2021 г. 10:40
Чавушоглу: Мы готовы сотрудничать по разработке месторождений на Каспии
Мевлют Чавушоглу
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"Турецкие компании готовы сотрудничать в разработке нефтегазовых месторождений в Каспийском море. Мы оповестили партнеров о нашем намерении".

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя соглашение между Туркменистаном и Азербайджаном о совместной разведке и разработке углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море.

"Одним из вопросов является доставка нефти и газа в Турцию посредством действующих трубопроводов. Имеется возможность для всестороннего сотрудничества", - подчеркнул глава МИД Турции.

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Версия на английском языке Çavuşoğlu: Turkish companies ready to cooperate in developing fields in Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: “Türk şirkətləri Xəzərdəki yataqların işlənilməsində əməkdaşlığa hazırdır”

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