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    Мевлют Чавушоглу: Германия оказывает наибольшую поддержку действующим в Турции террористам

    Мы запросили выдать около четырех тысяч членов террористической РПК

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Германия является страной, оказывающей наибольшую поддержку действующим в Турции террористам.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом 8 ноября на пресс-конференции заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

    "К сожалению, Германия не на стороне Турции, она постоянно принимает антитурецкие инициативы. Мы запросили выдать около четырех тысяч членов террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), но они не выдали ни одного. РПК в каждом городе Германии собирают деньги для своей террористической деятельности", - сказал министр.

    Глава МИД Турции, однако, указал, что для решения данных проблем "необходимо продолжать дипломатические усилия и вести интенсивный двусторонний диалог".

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