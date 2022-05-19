Чавушоглу: Армения должна ответить на добрую волю по отношению к Азербайджану

"Армения должна ответить на добрую волю по отношению к Азербайджану".

"Армения должна ответить на добрую волю по отношению к Азербайджану".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава ведомства сказал, что после победы Азербайджан показал миру, что хочет мира и спокойствия в регионе, и предложил Армении всеобъемлющее мирное соглашение.

Затем обсуждался вопрос о создании совместной комиссии по определению границ, на встречах в Брюсселе была достигнута договоренность по этим вопросам, и была создана совместная пограничная комиссия.

Азербайджан также поддерживает переговоры между Турцией и Арменией, и это положительный момент.

"Мы всегда говорим и призываем Армению реагировать на эти подходы доброй воли. На нашей вчерашней встрече мы подтвердили, что Турция и Азербайджан хотят мира и выразили добрые намерения для региональной стабильности", - подчеркнул он.