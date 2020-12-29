Чавушоглу анонсировал визит Путина в Турцию

Встреча российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Тайипа Эрдогана может состояться в следующем году в Турции

Встреча российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджеб Тайип Эрдогана может состояться в следующем году в Турции.

Как сообщает Report, о намерении обсудить подготовку этой встречи на заседании Совместной группы стратегического планирования МИД РФ и МИД Турции в Сочи заявил глава турецкого ведомстсва Мевлют Чавушоглу.

"Близкий диалог между нашими президентами, взаимное доверие в отношениях между ними служит развитию не только двусторонних, но и региональных отношений. Сегодня мы проведем подготовку для встречи в верхах наших президентов в следующем году в Турции", - сказал он на заседании Совместной группы стратегического планирования МИД РФ и МИД Турции.