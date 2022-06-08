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Чавушоглу: Анкара выступает за завершение войны между РФ и Украиной путем переговоров

Чавушоглу: Анкара выступает за завершение войны между РФ и Украиной путем переговоров Завершение войны между Россией и Украиной путем переговоров отвечает интересам всех мирового сообщества.
В регионе
8 июня 2022 г. 12:56
Чавушоглу: Анкара выступает за завершение войны между РФ и Украиной путем переговоров

Завершение войны между Россией и Украиной путем переговоров отвечает интересам всех мирового сообщества.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в среду Анкаре.

По словам Чавушоглу, заявления последних дней дают основание для надежды на возвращение к переговорному процессу между РФ и Украиной.

Касаясь вопроса поставок зерна из портов Украины, турецкий министр отметил, что Анкара считает реалистичным план создания "зернового коридора" в Черном море.

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Версия на английском языке Cavusoglu: Ankara in favor of ending Russia-Ukraine war through talks
Версия на азербайджанском языке Rusiya-Ukrayna danışıqları bərpa oluna bilər

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