Чавушоглу: Анкара выступает за завершение войны между РФ и Украиной путем переговоров

Завершение войны между Россией и Украиной путем переговоров отвечает интересам всех мирового сообщества.

Завершение войны между Россией и Украиной путем переговоров отвечает интересам всех мирового сообщества.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в среду Анкаре.

По словам Чавушоглу, заявления последних дней дают основание для надежды на возвращение к переговорному процессу между РФ и Украиной.

Касаясь вопроса поставок зерна из портов Украины, турецкий министр отметил, что Анкара считает реалистичным план создания "зернового коридора" в Черном море.