Объем частных трансфертов из России в Армению резко сократился

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Снизился объем частных трансфертов, поступивших в январе 2015 года из России в Армению через банковскую систему страны на имя физических лиц в некоммерческих целях. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, информация об этом размещена на официальном сайте Центрального банка Армении.

По информации, частные трансферты снизились на 43,1% по сравнению с январем 2014 года, составив около 37,2 млн. долларов. Доля российских трансфертов в совокупном объеме частных переводов республики за отчетный период составила около 68,4%.

Согласно данным Центробанка, частные трансферты из России в Армению за 2014 год снизились на 10,7%, до 1,4 млрд. долларов.

По информации, объем денежных переводов, поступивших в страну в январе 2015 года, по сравнению с январем прошлого года снизился на 34,8%, составив более 54,2 млн. долларов.