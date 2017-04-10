Части Каспийской флотилии России приведены в высшую степень боеготовности

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Началась итоговая проверка частей Каспийской флотилии России за зимний период, части флотилии приведены в высшую степень боеготовности. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник пресс-службы Южного военного округа РФ полковник Вадим Астафьев.

"В соединениях и воинских частях Каспийской флотилии под руководством командующего флотилией контр-адмирала Сергея Пинчука начались итоговые проверки боеготовности за зимний период обучения 2016-2017 годов. К проверкам привлечены соединения и воинские части, дислоцирующиеся в Астраханском и Махачкалинском гарнизонах. В рамках проведения проверки соединения и воинские части флотилии получили сигнал на приведение в высшие степени боевой готовности", — пояснил Астафьев.

По информации пресс-службы ЮВО, помимо береговых частей проверяются и корабельные соединения — экипажи ракетных кораблей "Татарстан" и "Дагестан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Волгодонск" и "Махачкала".