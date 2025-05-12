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Цены на газ в Европе стабилизировались на уровне $402 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе стабилизировались на уровне $402 за тысячу кубометров Биржевые цены на газ в Европе составили $402 за тысячу кубометров.
В регионе
12 мая 2025 г. 10:47
Цены на газ в Европе стабилизировались на уровне $402 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе составили $402 за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $403,2 за тысячу кубометров (+0,1%). Затем их стоимость остановилась на уровне $402 (-0,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – $402,9 за тысячу кубометров.

Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили $630 за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила $386,5, что на 16,3% ниже, чем годом ранее.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe stabilize at $402 per thousand cubic meters

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