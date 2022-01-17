Центробанк Турции на этой неделе объявит решение об учетной ставке

Центральный банк Турции объявит в четверг первое в этом году решение о величине учетной ставки, при этом ожидается, что она не изменится.

Центральный банк Турции объявит в четверг первое в этом году решение о величине учетной ставки, при этом ожидается, что она не изменится.

Как передает Report, об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

В прошлом году, в декабре, учетная ставка была снижена на 100 базисных пунктов, до 14% с 15%.

На своем декабрьском заседании банк заявил, что совокупный эффект от принятых решений будет внимательно отслеживаться в первом квартале 2022 года. При этом экономисты обращают внимание на то, что инфляция составляет 36%, а отрицательная реальная процентная ставка превышает 20%.

В ушедшем году после нескольких подряд снижений учетной ставки Центробанка резко ускорилось падение курса нацвалюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Так, обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года стоил 7,4 лиры. Ряд экспертов выражал опасения, что такая ситуация может вызвать резкий скачок безработицы.