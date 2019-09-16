Cемья прокурора Лесосибирска погибла при пожаре в Красноярске - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Cемья прокурора Лесосибирска погибла при пожаре в Красноярске.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, источник в правоохранительных органах региона, рассказал, что среди погибших оказался прокурор Лесосибирска Василий Федорцов и его семья.

Предположительно, они пришли в гости к чете Большаковых, которая снимала квартиру в доме и проживала там с двумя детьми.

"В пожаре погиб прокурор Лесосибирска, его семья и семья его сестры", - говорит собеседник.

Соседи услышали крики детей в ночь на 16 сентября и обратились в МЧС. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и вскрыли дверь. Однако огонь к этому времени охватил всю трехкомнатную квартиру - находившиеся внутри люди погибли.

По данным МЧС, к трагедии привела неисправность старой, перегруженной проводки. Пламя могло распространиться по комнатам из-за замыкания.

***02:31

В Красноярске в пятиэтажном жилом доме произошел пожар.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в результате происшествия погибли восемь человек. По предварительным данным, среди погибших оказались четверо детей.

Причины пожара устанавливаются.