Cемья прокурора Лесосибирска погибла при пожаре в Красноярске - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Cемья прокурора Лесосибирска погибла при пожаре в Красноярске.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, источник в правоохранительных органах региона, рассказал, что среди погибших оказался прокурор Лесосибирска Василий Федорцов и его семья.
Предположительно, они пришли в гости к чете Большаковых, которая снимала квартиру в доме и проживала там с двумя детьми.
"В пожаре погиб прокурор Лесосибирска, его семья и семья его сестры", - говорит собеседник.
Соседи услышали крики детей в ночь на 16 сентября и обратились в МЧС. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и вскрыли дверь. Однако огонь к этому времени охватил всю трехкомнатную квартиру - находившиеся внутри люди погибли.
По данным МЧС, к трагедии привела неисправность старой, перегруженной проводки. Пламя могло распространиться по комнатам из-за замыкания.
***02:31
В Красноярске в пятиэтажном жилом доме произошел пожар.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в результате происшествия погибли восемь человек. По предварительным данным, среди погибших оказались четверо детей.
Причины пожара устанавливаются.
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