"Caspian Energy Georgia” будет представлять несколько компанй в Грузии

Тбилиси. 29 сентября. REPORT.AZ/ "Caspian Energy Georgia” расширит свое присутствие в Грузии.

Как передает грузинское бюро Report, компания будет представлять интересы “CaspianEuropeanClub”, “CaspianAmericanClub” и “CaspianEnergyInternationalMediaGroup” в Грузии.

Главный исполнительный директор и первый заместитель председателя “CaspianEuropeanClub” и “CaspianAmericanClub” Тельман Алиев сказал, что компания была создана в результате многочисленных обращений компаний из Грузии, Азербайджана, Казахстана и Турции, планирующих активизацию сотрудничества в Грузии.

“CaspianEnergyGeorgia” организует в Тбилиси и Батуми бизнес-форум, CEO-ланчи, тренинги, семинары и “круглые столы”, а также ежегодный форум “CaspianEnergyForum”. Кроме этого, раз в год будут организовываться национальные и международные мероприятия по вручению наград “CaspianEnergyAward”, “CaspianBusinessAward”, “CaspianCEOAward” и “BrandAward”. В будущем планируется напечатать квартальный журнал “CaspianEnergy”, посвященный экономическому развитию и привлечению инвестиций в Грузию.

“Все компании, являющиеся членами ‘CaspianEuropeanClubGeorgia’ и “CaspianAmericanClubGeorgia” смогут участвовать на безвозмездной основе на всех мероприятиях под эгидой “CaspianEuropeanClub”, “CaspianAmericanClub” и “CaspianEnergy İnternationalMediaGroup” в Азербайджане, Турции и Казахстане,”- сказал Т.Алиев.

Компания будет представлена сегодня правительству Грузии.