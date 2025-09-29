ЦАМО: Азербайджан вносит вклад в мирный процесс на Южном Кавказе

Азербайджан вносит вклад в мирный процесс на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета директоров Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на конференции мозговых центров государств-членов Организации тюркских государств в Баку.

Он рассказал о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и выразил уверенность в скорейшем подписании мирного договора. По его мнению, открытие Зангезурского коридора принесет пользу как самой Армении, так и всему региону.

"В рамках дипломатических переговоров и процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией достигнуты определенные соглашения. Это создает новые возможности для сотрудничества в регионе. В частности, Зангезурский коридор расширит возможности в сфере транспорта и энергетики между тюркскими государствами", - добавил он.