    ЦАМО: Азербайджан вносит вклад в мирный процесс на Южном Кавказе

    В регионе
    • 29 сентября, 2025
    • 09:49
    Азербайджан вносит вклад в мирный процесс на Южном Кавказе.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета директоров Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на конференции мозговых центров государств-членов Организации тюркских государств в Баку.

    Он рассказал о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и выразил уверенность в скорейшем подписании мирного договора. По его мнению, открытие Зангезурского коридора принесет пользу как самой Армении, так и всему региону.

    "В рамках дипломатических переговоров и процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией достигнуты определенные соглашения. Это создает новые возможности для сотрудничества в регионе. В частности, Зангезурский коридор расширит возможности в сфере транспорта и энергетики между тюркскими государствами", - добавил он.

