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    Экс-замминистра МВД Грузии стал главой одесской милиции

    Его представил коллективу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Экс-замминистра МВД Грузии Гиорги Лордкипанидзе назначен главой одесской милиции.

    Как отмечает Report со ссылкой на агентство УНН, об этом сообщили в пресс-службе УМВД Одесской области. 

    Г.Лордкипанидзе представил коллективу министр внутренних дел Украины Арсен Авоков. 

    По информации, Г.Лордкипанидзе заявил о готовности служить украинскому народу. 

    Отмечается, что по указу президента Украины Петра Порошенко 11 июня 2015 года Г.Лордкипанидзе получил украинское гражданство.

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