Обвиняемый в мошенничестве бывший вице-губернатор Петербурга Оганесян госпитализирован

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян, который был задержан в Москве по делу о мошенничестве при строительстве стадиона "Зенит-Арена", госпитализирован после доставки в Петербург накануне.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил представитель Главного Следственного управления СК по Петербургу Сергей Капитонов.

"Он госпитализирован в одну из городских больниц из-за заболевания. Туда его доставили из следственного изолятора", - сказал С.Капитонов.

Суд рассмотрит ходатайство СК об аресте Оганесяна в пятницу, 18 ноября.

Накануне пресс-служба СК РФ сообщила о задержании бывшего вице-губернатора по делу о мошенничестве при строительстве стадиона "Зенит-Арена". В ходе расследования следователи совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) установили факт хищения в 2014 году более 50 млн рублей при заключении генеральным подрядчиком ЗАО "Трансстрой" договора с АО "ТДМ" по поставке табло для футбольного стадиона.