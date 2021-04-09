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Бывший посол Армении пообещал выкинуть Пашиняна из окна

Бывший посол Армении пообещал выкинуть Пашиняна из окна Я готов ли он взять на себя ответственность выкинуть из окна Пашиняна, если последний не проведет внеочередные выборы
В регионе
9 апреля 2021 г. 23:28
Бывший посол Армении пообещал выкинуть Пашиняна из окна
Микаэл Минасян

"Я готов ли он взять на себя ответственность выкинуть из окна (премьер-министра Армении Никола) Пашиняна, если последний не проведет внеочередные выборы".

Как передает Report, об этом в интервью телекомпании armnews заявил бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян.

"Я писал, что буду ждать своей очереди. Думаю, что я ждал достаточно и увидел, что никто не может выкинуть из окна этого человека. Следовательно, сейчас уже я должен решить, хочу я взять на себя это или нет. Если решу, значит, выкину, не сомневайтесь", - сказал Микаэл Минасян.

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