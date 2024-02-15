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Бывший министр экономики Армении вызван в Следственный комитет

Бывший министр экономики Армении вызван в Следственный комитет Бывший министр экономики Армении Ваан Керобян, который вчера ушел в отставку, в настоящее время находится в Следственном комитете.
В регионе
15 февраля 2024 г. 16:36
Бывший министр экономики Армении вызван в Следственный комитет

Бывший министр экономики Армении Ваан Керобян, который вчера ушел в отставку, в настоящее время находится в Следственном комитете.

Как передает Report, об этом сообщает "Новости Армении".

Его пригласили на допрос по делу компании Synergy.

Ранее газета "Грапарак" сообщала о том, что Керобян был вызван на допрос в СНБ и ему, возможно, будет предъявлено обвинение.

Вчера Керобян был освобожден от должности министра. Публично высказавший недовольство действиями правоохранительных органов на заседании правительства, он заявил, что покидает свой пост. Отставка последовала за скандалом и арестом сотрудников Минэкономики и Synergy. В рамках двух уголовных производств расследуются махинации с тендерами.

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