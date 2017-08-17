Бывший глава службы безопасности президента Туркменистана скончался в тюрьме

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В Туркменистане скончался бывший начальник службы безопасности президента Акмурад Кулиевич Реджепов.

Как сообщает Report со ссылкой на CA-NEWS, тело покойного было передано родственникам для захоронения, а поминальные мероприятия пройдут 17 августа в Лепабском велаяте.

По информации, Акмурад Реджепов начиная с 1985 года возглавлял личную охрану руководителей республики, реорганизованную в 1992 в Службу безопасности президента Туркменистана. После смерти президента Сапармурада Ниязова в декабре 2006 года он сыграл ключевую роль в передаче власти нынешнему главе Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Указом Бердымухамедова генерал-лейтенант Реджепов 15 мая 2007 был смещен со своего поста "в связи с переходом на другую работу". Но вместо перехода на новую работу был сразу же арестован. 27 июля 2007 года Верховный суд Туркменистана признал его виновным по шести статьям УК и приговорил к 17 годам лишения свободы. После суда Акмурад Реджепов был помещен в секретную тюрьму, где вопреки нормам международного и национального права в течение 10 лет содержался инкоммуникадо (лишенный связи с внешним миром).

В последние годы его имя фигурировало в материалах международной кампании "Покажите их живыми", призывающей к раскрытию информации о судьбе более 100 "особых узников", бесследно исчезнувших в туркменских тюрьмах за последние 15 лет.