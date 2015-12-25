​Бывшие заложники в посольстве США в Иране получат компенсации 36 лет спустя

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Американцы, которых удерживали в качестве заложников в посольстве США в Иране вскоре после Исламской революции, получат компенсации cпустя 36 лет после тех событий, сообщает Report со ссылкой на телеканал АВС.

Президент США Барак Обама распорядился выплатить 4,4 млн. долларов бывшим заложникам и 660 тыс. долларов членам семей.

Американские источники напоминают, что соглашение, в рамках которого были освобождены заложники, предусматривало запрет на требования компенсации от иранского режима.

Иранские боевики захватили 53-х американских граждан в заложники в ноябре 1979 года. Их освободили по соглашению в январе 1981 года, через 444 дня после нападения.