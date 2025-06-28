Бывшему российскому парламентарию запретили въезд в Армению

Экс-депутату Госдумы России и сенатора Совета Федерации РФ Францу Клинцевичу запретили въезд в Армению.

Экс-депутату Госдумы России и сенатору Совета Федерации РФ Францу Клинцевичу запретили въезд в Армению.

Как сообщает Report со ссылкой на "Комсомольскую правду", политик прилетел в Ереван с частным визитом, однако в аэропорту Звартнотц после проверки его документов на погранконтроле его призвали вернуться в Россию.

"Пограничники мне сказали, что я не въездной. Я прилетел, чтобы встретиться с людьми, которые помогли мне поставить памятник ветеранам Афганистана", - отметил Клинцевич, возглавляющий Союз ветеранов Афганистана.