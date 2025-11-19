Бывшего генпрокурора Грузии оправдали по делу об убийстве 2004 года

Тбилисский городской суд оправдал бывшего генпрокурора Грузии Зураба Адеишвили по делу об убийстве 19-летнего Амирана (Буты) Робакидзе в 2004 году, а экс-министра внутренних дел Ираклия Окруашвили – приговорил к 7 годам тюрьмы.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ. Окруашвили и Адеишвили обвинялись в злоупотреблении служебными полномочиями в отношении Робакидзе и других лиц.

По версии следствия 2004 года, полицейские задержали "вооруженную группу бандитов", один из которых, а именно – Робакидзе, был убит при попытке оказать сопротивление, а остальные – задержаны за незаконное ношение огнестрельного оружия.

В конце 2018 года пятеро бывших высокопоставленных сотрудников МВД были признаны виновными в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорены к разным срокам тюремного заключения.

Окруашвили в данный момент отбывает наказание за неявку на заседание парламентской следственной комиссии. Что касается Адеишвили, то он покинул страну в 2013 году.