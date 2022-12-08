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Бюджет оборонных проектов Турции достиг 75 млрд долларов

Бюджет оборонных проектов Турции достиг 75 млрд долларов Объем бюджета оборонных проектов Турции с учетом реализуемых проектов вырос до 75 млрд долларов.
В регионе
8 декабря 2022 г. 16:11
Бюджет оборонных проектов Турции достиг 75 млрд долларов

Объем бюджета оборонных проектов Турции с учетом реализуемых проектов вырос до 75 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир в четверг в Стамбуле.

"Если в 2002 году в целом было реализовано 62 оборонных проекта, то сегодня это цифра увеличилось до более чем 750. Если ранее были реализованы проекты, объем бюджета которых составлял 5,5 млрд долларов, то сейчас эта цифра увеличилась в 11 раз и достигла 60 млрд. А с учетом реализуемых проектов эта цифра достигла отметки в 75 млрд долларов. Если ранее число оборонных компаний составляло 56, то сейчас эта цифра возросла до 2 000", - сказал Демир.

Он акцентировал внимание на том, что Турция достигла больших успехов в развитии оборонной промышленности, в частности в сфере создания собственных вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, ракет, кораблей и даже самолетов.

"Мы добились больших результатов по сравнению с тем, что было 20 лет назад, но нам еще предстоит долгий путь. Экспорт оборонной промышленности Турции к концу года превысит 4 млрд долларов", - добавил он.

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