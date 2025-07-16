Бурханеттин Дуран: Борьба будет продолжаться до полной нейтрализации структур FETÖ

Турция продолжит борьбу до полной нейтрализации структур террористической организации FETÖ.

Турция продолжит борьбу до полной нейтрализации структур террористической организации FETÖ.

Как передает корреспондент Report из Анкары, об этом заявил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран на панели в рамках медиапрограммы по случаю Дня демократии и национального единства - 15 Июля.

Он отметил, что 15 июля - это победа независимости, вписанная золотыми буквами в историю Турции.

"Сопротивление 15 июля стало началом коренной трансформации. Народ выступил против врага и разгромил FETÖ. Безоружные люди без малейшего колебания двинулись к мосту. Молю Аллаха о милости для наших 253 шехидов и исцелении для более чем 2500 ветеранов", - сказал Дуран.

Он заявил, что Турция без террора - это будущее нации: "Турция без террора означает конец сети, которая пыталась эксплуатировать нашу страну около 50 лет".