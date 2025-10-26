Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Бурханеддин Дуран: Заявление РКК - новый шаг на пути к "Турции без терроризма"

    26 октября, 2025
    16:25
    Бурханеддин Дуран: Заявление РКК - новый шаг на пути к Турции без терроризма

    Сегодняшнее заявление РКК является новым шагом на пути к цели "Турция без терроризма".

    Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Администрации президента Турции Бурханеддин Дуран в соцсети Х.

    Он отметил, что полный уход сил PKK из Турции является положительным событием: "Прогресс в достижении цели "Турция без терроризма" достигнут благодаря решительному и смелому лидерству нашего уважаемого президента (Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.) и Девлета Бахчели (депутата парламента Турции, председателя Партии националистического движения - ред.) . Наша цель - обеспечить стабильность и безопасность внутри страны и сделать мир и стабильность в нашем регионе постоянными. Происходящие в регионе события и растущая глобальная неопределенность возлагают на Турцию новые обязанности".

    Отметим, что ранее РКК заявила о полном выводе сил из Турции.

    Burhanəddin Duran: PKK-nın açıqlaması "Terrorsuz Türkiyə" istiqamətində yeni addımdır

