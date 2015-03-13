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    ​Будут обсуждены детали визита президента Турции в Иран

    Турецкая делегация во главе с государственным министром Джовдатом Йылмазом посетит Тегеран

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Турецкая делегация во главе с государственным министром, сопредседателем турецко-иранской совместной экономической комиссии Джовдатом Йылмазом посетит Иран.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили СМИ Ирана.

    В информации говорится, что визит состоится 14-15 марта.

    Во время визита на официальных встречах будут обсуждены двусторонние торговые отношения, а также вопросы, связанные с автомобильным транспортом, таможенным контролем, финансовым и банковским сектором и др.

    Напомним, что в апреле текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с официальным визитом Иран. Ожидается обсуждение Д.Йылмазом с иранскими официальными лицами деталей визита президента Турции в эту страну. 

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