​Будут обсуждены детали визита президента Турции в Иран

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Турецкая делегация во главе с государственным министром, сопредседателем турецко-иранской совместной экономической комиссии Джовдатом Йылмазом посетит Иран.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили СМИ Ирана.

В информации говорится, что визит состоится 14-15 марта.

Во время визита на официальных встречах будут обсуждены двусторонние торговые отношения, а также вопросы, связанные с автомобильным транспортом, таможенным контролем, финансовым и банковским сектором и др.

Напомним, что в апреле текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с официальным визитом Иран. Ожидается обсуждение Д.Йылмазом с иранскими официальными лицами деталей визита президента Турции в эту страну.