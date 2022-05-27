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Британская разведка: У России дефицит военной техники

Британская разведка: У России дефицит военной техники Россия вероятно послала на войну в Украину 50-летние танки Т-62, это подчеркивает дефицит современной, боеспособной техники у РФ.
В регионе
27 мая 2022 г. 09:56
Британская разведка: У России дефицит военной техники

Россия вероятно послала на войну в Украину 50-летние танки Т-62, это подчеркивает дефицит современной, боеспособной техники у РФ.

Как передает Report со ссылкой на УНН, об этом сообщает министерство обороны Великобритании в ежедневном отчете на основе разведданных.

"Перед южной группировкой войск России, вероятно, остается задача оккупировать южную территорию Украины. В последние дни Россия, вероятно, переместила 50-летние танки Т-62 из глубокого хранения в зону ответственности южной группировки войск. Т-62 почти наверняка будут особенно уязвимы для противотанкового оружия, и их присутствие на поле боя подчеркивает дефицит современной боеспособной техники у России", - указывает британская разведка.

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Версия на английском языке UK intelligence: Russia has shortage of military equipment
Версия на азербайджанском языке Britaniya kəşfiyyatı: "Rusiyanın silah çatışmazlığı var, 50 illik tanklardan istifadə edir"

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