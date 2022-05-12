О нас
Аудио новости

Британская разведка: РФ вывел свои войска из-под Харькова

Британская разведка: РФ вывел свои войска из-под Харькова Россия вывела подразделения из Харьковской области Украины для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь. Однако такой шаг является молчаливым признанием неспособности РФ захватить ключевые украинские города, где они ожидали ограниченного
В регионе
12 мая 2022 г. 10:27
Британская разведка: РФ вывел свои войска из-под Харькова

Россия вывела подразделения из Харьковской области Украины для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь. Однако такой шаг является молчаливым признанием неспособности РФ захватить ключевые украинские города, где они ожидали ограниченного сопротивления со стороны населения.

Как передает Report, об этом Минобороны Великобритании сообщило в Twitter.

В ведомстве сообщили, что Вооруженные силы Украины продолжают контратаковать к северу от Харькова, отвоевывая несколько городов и сел по направлению к российской границе. Россия, которая ранее отдавала предпочтение операциям на Донбассе, оставила свои подразделения, развернутые в Харьковской области.

В Минобороны Британии подчеркнули, что несмотря на то, что российским войскам удалось окружить Харьков в начальной стадии войны, РФ все же вывела часть войск для реорганизации и пополнения сил: "После восстановления эти силы, вероятно, будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец, образуя блокирующие силы для защиты западного фланга сосредоточения основных сил России и основных путей снабжения для операций в районе Изюма", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Britaniya kəşfiyyatı: "Rusiya qoşunları Xarkovdan çıxarılıb"

Другие новости из категории

В воинской части в России произошел взрыв
В воинской части в России произошел взрыв
12 мая 2022 г. 10:31
Генштаб ВСУ: За сутки на территории Донецкой и Луганской областей отражены 9 атак ВС РФ
Генштаб ВСУ: За сутки на территории Донецкой и Луганской областей отражены 9 атак ВС РФ
12 мая 2022 г. 09:12
Зеленский призвал вводить превентивные санкции за угрозы РФ о ядерном оружии
Зеленский призвал вводить превентивные санкции за угрозы РФ о ядерном оружии
12 мая 2022 г. 06:13
Полк Азов: Гражданские покинули Азовсталь
Полк "Азов": Гражданские покинули "Азовсталь"
12 мая 2022 г. 03:16
Потери Украины в результате войны уже достигают 600 млрд долларов
Потери Украины в результате войны уже достигают 600 млрд долларов
12 мая 2022 г. 02:07
Арестович о продвижении ВСУ под Харьковом: приблизились к границе с Россией
Арестович о продвижении ВСУ под Харьковом: приблизились к границе с Россией
12 мая 2022 г. 01:05
Турция в 2022 году планирует принять 42 млн иностранных туристов
Турция в 2022 году планирует принять 42 млн иностранных туристов
12 мая 2022 г. 00:45
Михаила Саакашвили переводят из тюрьмы в клинику
Михаила Саакашвили переводят из тюрьмы в клинику
12 мая 2022 г. 00:38
Турецкий боевой самолет Hurjet совершит первый полет в 2023 году
Турецкий боевой самолет Hurjet совершит первый полет в 2023 году
11 мая 2022 г. 23:28
В Украине из-за обстрелов РФ эвакуационных колонн погибло 33 мирных жителя
В Украине из-за обстрелов РФ эвакуационных колонн погибло 33 мирных жителя
11 мая 2022 г. 23:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi