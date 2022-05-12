Британская разведка: РФ вывел свои войска из-под Харькова

Россия вывела подразделения из Харьковской области Украины для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь. Однако такой шаг является молчаливым признанием неспособности РФ захватить ключевые украинские города, где они ожидали ограниченного

Россия вывела подразделения из Харьковской области Украины для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь. Однако такой шаг является молчаливым признанием неспособности РФ захватить ключевые украинские города, где они ожидали ограниченного сопротивления со стороны населения.

Как передает Report, об этом Минобороны Великобритании сообщило в Twitter.

В ведомстве сообщили, что Вооруженные силы Украины продолжают контратаковать к северу от Харькова, отвоевывая несколько городов и сел по направлению к российской границе. Россия, которая ранее отдавала предпочтение операциям на Донбассе, оставила свои подразделения, развернутые в Харьковской области.

В Минобороны Британии подчеркнули, что несмотря на то, что российским войскам удалось окружить Харьков в начальной стадии войны, РФ все же вывела часть войск для реорганизации и пополнения сил: "После восстановления эти силы, вероятно, будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец, образуя блокирующие силы для защиты западного фланга сосредоточения основных сил России и основных путей снабжения для операций в районе Изюма", - говорится в сообщении.