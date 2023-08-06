Британская разведка: РФ потеряла в Украине не менее половины десантных войск

Россия потеряла как минимум половину бойцов десантных войск, которых в 2022 году бросили на войну против Украины. Речь идет о не менее 15 тыс. военных.

Россия потеряла как минимум половину бойцов десантных войск, которых в 2022 году бросили на войну против Украины. Речь идет о не менее 15 тыс. военных.

Как передает Report , об этом сообщило Минобороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка напомнила, что во время празднования Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ) России 2 августа произошло несанкционированное разглашение данных о масштабных потерях России в войне.

Так, в обращении главнокомандующий десантными войсками РФ генерал-полковник Михаил Теплинский сообщил, что 8 500 десантников получили ранения и впоследствии вернулись в строй или вообще отказались покинуть линию фронта.

Это видео быстро удалили из официальных каналов Минобороны РФ. В то же время Теплинский так и не сказал, сколько российских десантников было убито или серьезно ранено в Украине.

"Однако экстраполяция данных Теплинского подтверждает оценку, что по крайней мере 50% из 30 000 десантников, направленных в Украину в 2022 году, были убиты или ранены", - отмечает разведка.