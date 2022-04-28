Британская разведка: Из-за закрытия пролива Босфор РФ не может заменить крейсер "Москва"

Пролив Босфор остается закрытым для всех нетурецких военных кораблей, что делает Россию неспособной заменить утраченный крейсер "Москва" в Черном море.

Пролив Босфор остается закрытым для всех нетурецких военных кораблей, что делает Россию неспособной заменить утраченный крейсер "Москва" в Черном море.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

"Несмотря на позорные потери десантного корабля "Саратов" и крейсера "Москва", Черноморский флот России сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российская корабельная группировка переформатировалась и продолжает поиски вокруг места затопления крейсера "Москва".