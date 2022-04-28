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Британская разведка: Из-за закрытия пролива Босфор РФ не может заменить крейсер "Москва"

Британская разведка: Из-за закрытия пролива Босфор РФ не может заменить крейсер "Москва" Пролив Босфор остается закрытым для всех нетурецких военных кораблей, что делает Россию неспособной заменить утраченный крейсер "Москва" в Черном море.
В регионе
28 апреля 2022 г. 10:14
Британская разведка: Из-за закрытия пролива Босфор РФ не может заменить крейсер Москва

Пролив Босфор остается закрытым для всех нетурецких военных кораблей, что делает Россию неспособной заменить утраченный крейсер "Москва" в Черном море.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

"Несмотря на позорные потери десантного корабля "Саратов" и крейсера "Москва", Черноморский флот России сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российская корабельная группировка переформатировалась и продолжает поиски вокруг места затопления крейсера "Москва".

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Версия на английском языке Britain says Russia unable to replace its lost cruiser Moskva as Bosporus Strait remains closed
Версия на азербайджанском языке Britaniya kəşfiyyatı: “Bosforun bağlı olmasından Rusiya “Moskva” kreyserini əvəzləyə bilmir”

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