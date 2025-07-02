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Британия и ФРГ подпишут договор с положением о взаимной обороне

Британия и ФРГ подпишут договор с положением о взаимной обороне Лондон и Берлин готовы подписать широкомасштабный договор, включающий пункт о взаимопомощи в случае внешней угрозы.
В регионе
2 июля 2025 г. 09:15
Британия и ФРГ подпишут договор с положением о взаимной обороне

Лондон и Берлин готовы подписать широкомасштабный договор, включающий пункт о взаимопомощи в случае внешней угрозы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico.

По их данным, текст проекта соглашения, подготовленный в результате 18 раундов переговоров, "близок к завершению". Ожидается, что документ будет подписан 17 июля.

Один из ключевых пунктов договора касается оборонного партнерства в соответствии с двусторонним "соглашением Тринити-хаус" в этой сфере, подписанном в октябре прошлого года в британской столице. В нем говорится, что любая стратегическая угроза одной стране будет представлять угрозу другой.

Включение данного положения подчеркивает, по оценке издания, стремление европейских союзников к более тесному сотрудничеству в области безопасности в связи с сокращением военного присутствия США в Европе.

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